Cosenza, Caserta scalda il ‘fortino’ rossoblù: “In casa dobbiamo vincere. L'Ascoli fa bene da anni, guai a sottovalutarli”. Sgarbi ufficiale

Da domani si fa sul serio. Il Cosenza attende l'Ascoli sulla scorta dell'ottima figura in Coppa Italia contro il Sassuolo. Non sarà un match scoppiettante e ricco di gol come contro gli emiliani. Dello stesso parere il tecnico Caserta. «Sarà una partita molto tattica», afferma l'allenatore calabrese, «è la prima uscita stagionale in campionato per entrambi. L'avversario di turno negli ultimi anni ha dato vita a campionati di alta classifica. Oggi alla guida dell'Ascoli c'è un allenatore molto in gamba, Viali, che lo scorso anno sorprese tutti. Mi piace il suo modo di giocare, l'ho già incrociato da avversario quando era a Cesena. Ora però bisogna mettere da parte le prestazioni positive (contro Frosinone e Sassuolo: ndc) e concentrarsi sul match di domani».

Atteggiamento difensivo e mercato

Come giudico la difesa? A Fontanarosa dobbiamo dare il tempo di crescere. Abbiamo subito un sacco di gol nelle ultime gare? Ci sta, siamo una squadra propositiva e quindi qualche rischio lo corriamo. C'è da cercare l'equilibrio anche se vogliamo portare molti uomini in proiezione offensiva. Ora che ci saranno i tre punti in palio, la squadra sicuramente sarà meno sbilanciata. Può capitare di incontrare delle difficoltà, ma dobbiamo prepararci anche a fronteggiarle. Guai a esaltarsi dopo un gol segnato, ma non avrebbe senso neanche deprimersi in caso di rete degli avversari. Sono comunque sereno perché il gruppo è molto predisposto al lavoro: si tratta dell'aspetto che più mi piace dei ragazzi. Campionato di livello inferiore agli ultimi anni? In B non è mai così: bastano un paio di gare per cambiare gli obiettivi delle squadre. Credo che il torneo sia molto livellato. Dobbiamo essere bravi a sfruttare il fattore campo. Il mercato? Non mi condiziona, parliamo di tesserati del Cosenza, finché sono qui devono dare il massimo. Ma vi assicuro che i rossoblù. non pensano ad altro se non al campo».

Il valore dei singoli giocatori

Se giocherà Crespi? Si tratta di un ragazzo, anche a lui andrà dato tempo, senza troppa pressione. L'assenza per squalifica di Voca? Ci sto pensando al sostituto, ho diverse soluzioni e sceglierò domani. Calò è migliorato? Le motivazioni fanno la differenza. Fondamentale sapersi mettere in discussione come ha fatto lui. Sa che ha delle qualità che negli ultimi anni non aveva sfruttato a dovere. Adesso sta maturando. Dall'inizio del ritiro lavora molto bene. Marras? Rispetto a quando è arrivato, l'ho visto meglio. In Coppa Italia ha sfruttato il minutaggio a disposizione: di sicuro non ha i 90'. Florenzi e La Vardera stanno meglio? per il primo attendiamo l'ok del medico».

In serata è stato ufficializzato Sgarbi che figura già nella lista del convocati.