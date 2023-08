Cosenza, brutta tegola per Caserta: Martino ko, frattura del malleolo per il terzino

Una cattiva notizia ha scosso ieri lo spogliatoio rossoblù: Pietro Martino ha subìto una frattura composta al terzo malleolo nel corso della gara di sabato sera contro l’Ascoli. L'infortunio del terzino destro modenese è stato evidenziato dagli esami ai quali si è sottoposto nella giornata di ieri.

Il giocatore ha rimediato il trauma alla caviglia sinistra in occasione di uno scontro di gioco con un avversario. In queste ore gli è stato applicato un tutore e la sua situazione continuerà ad essere monitorata dallo staff medico silano. Tuttavia, per Fabio Caserta si tratta di una tegola di varie settimane. Il cursore destro, protagonista di una buona gara contro i bianconeri e svariate discese sul fondo, ha commentato il ko sui social: «Mi tocca un piccolo stop. Non ci voleva! In questo inizio di stagione così intenso ed emozionante per tutto l’ambiente rossoblù. Sono però già al lavoro per rientrare al più presto in campo. A presto, Lupi», ha scritto dopo che il Cosenza ha diffuso un report facendo chiarezza sulle sue condizioni.

Al momento, la società rossoblù non sembra intenzionata ad intervenire per coprire la sua assenza. Nella trasferta di Venezia toccherà ad Andrea Rispoli, rimasto in panchina nel primo turno di campionato. In prospettiva, il tecnico di Melito Porto Salvo dovrebbe contare pure su Baldovino Cimino, uno dei prospetti più interessanti appena usciti dal settore giovanile bruzio e al quale Caserta ha già mostrato fiducia in queste prime battute della stagione. Anche il giovane calciatore ionico, tuttavia, nella giornata di oggi si sottoporrà ad approfondimenti clinici per avere maggiori delucidazioni sulla lussazione alla spalla destra rimediata dopo un intervento energico di Pedro Mendes nei suoi confronti nel finale della sfida del “Marulla” dello scorso weekend.

Accertamenti in vista pure per Salvatore Dario La Vardera, che negli scorsi giorni ha accusato un affaticamento muscolare. Il Cosenza ha invece fatto sapere che le condizioni di Andrea Meroni – out con l’Ascoli per un risentimento al polpaccio accusato durante il riscaldamento – sono in miglioramento.

Intanto, all’allenamento di ieri pomeriggio a porte aperte al centro sportivo “Real Cosenza”, D’Orazio e compagni sono stati incitati da circa 500 tifosi intervenuti ancora una volta per far sentire la propria voce al gruppo. Oggi nuova seduta pomeridiana. Il ds Roberto Gemmi, nel frattempo, lavora per aggiungere la ciliegina alla torta in sede di calciomercato. L’obiettivo dei rossoblù è quello di aggiungere un attaccante centrale con caratteristiche differenti rispetto a Gennaro Tutino. Condotti vari sondaggi ma l’affondo decisivo dovrebbe scattare soltanto nei prossimi giorni.