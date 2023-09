Il Cosenza viola il Barbera: una gemma di Canotto rilancia Caserta a Palermo

PALERMO COSENZA 0- 1

Marcatori: 46’ st Canotto.

Palermo: Pigliacelli 6.5, Mateju 5.5, Lucioni 6.5, Ceccaroni 6, Aurelio 5.5 (1’ st Lund 6); Henderson 6 (22’ st Vasic 6), Stulac 6 (22’ st Gomes 6), Segre 6.5, Di Mariano 6 (31’ st Insigne sv), Brunori 5.5, Di Francesco 5.5 (36’ st Mancuso sv). All.: Corini.

Cosenza: Micai 6.5, Cimino 6.5 (25’ st Rispoli 6), Meroni 6.5 (8’ st Sgarbi 6.5), Venturi 6.5, D’Orazio 6, Marras 7 (40’ st Canotto 7.5), Zuccon 6.5 (24’ st Viviani 6), Calò 6.5, Mazzocchi 7, Tutino 6.5 (40’ st Voca sv), Forte 6.5. All.: Caserta.

Arbitro: Monaldi di Macerata 6.5.

Note: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 26.007. Ammoniti: D’Orazio, Segre, Tutino e Canotto. Angoli: 3-1. Recupero: 4’, 8’.

Il Cosenza centra il colpaccio nell'anticipo della sesta giornata. I rossoblù di Caserta strappano il bottino al Palermo di Corini. Caserta aveva avvisato la sua ex squadra alla vigilia. I silani sono arrivati in Sicilia per recuperare il terreno perso nelle ultime settimane. La partita, giocata a viso aperto da entrambe, si è risolta in coda. A trovare il colpo da tre punti è stato il rossanese Luigi Canotto. L'esterno ex Reggina, giunto nell'ultimo giorno di mercato, ha battuto Pigliacelli con un tiro telecomandato sotto l'incrocio. Una rete "alla Del Piero", che ha consentito ai silani di ritrovare il sorriso prima del match infrasettimanale contro la Cremonese. Una gioia tuttavia alla quale non hanno potuto partecipare molti tifosi cosentini bloccati dagli incendi che hanno colpito in queste ore la provincia palermitana.