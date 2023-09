Cosenza, c'è fatidico taglio del nastro: la pista d'atletica del Campo scuola è finalmente realtà

La pista di atletica del Campo scuola di via degli Stadi di Cosenza può finalmente ospitare competizioni agonistiche di livello nazionale. All’omologazione ufficiale è seguita, nel pomeriggio di oggi, l’inaugurazione, alla presenza di un folto pubblico, dell’impianto sportivo. A tagliare il tradizionale nastro inaugurale, il sindaco Franz Caruso, presenti l’Assessore ai lavori pubblici di Palazzo dei Bruzi, Damiano Covelli, il Presidente del Comitato regionale Calabria della Fidal Vincenzo Caira, la delegata del Coni Francesca Stancati e il segretario regionale di “Sport e salute Calabria” Walter Malacrino. Alla manifestazione ha partecipato anche Deborah Granata, referente provinciale del Comitato Paralimpico. La pista di atletica del Campo Scuola torna, dunque, alla sua piena fruibilità e Cosenza può essere senza dubbio annoverata tra le poche città a disporre di un impianto estremamente al passo coi tempi e con pochi esempi in tutto il Centro Sud. Inoltre, la pista può contare su un sistema di rilevazione della velocità ‘SmarTracks’ ad alta tecnologia che consentirà a più atleti simultaneamente di registrare, mediante ben 36 sensori, le prestazioni cronometriche. Palpabile, durante la cerimonia di inaugurazione la soddisfazione del sindaco Franz Caruso che ha, intanto rivolto un saluto a tutto il pubblico presente “che testimonia – ha detto - una grande passione per l’atletica leggera”. “A questa struttura, da tutti conosciuta come il Campo scuola, sono legato dalla mia adolescenza – ha detto Franz Caruso - e vederla realizzata è per me una grande soddisfazione, non solo e non tanto per l’Amministrazione che guido e che ha avuto il compito di completarla e di inaugurarla, ma come cittadino, perché quando si hanno di fronte strutture come questa a goderne è la città e i suoi cittadini”. Franz Caruso ha ringraziato sia il Presidente della Fidal regionale Caira che la delegata del Coni Francesca Stancati. “Lei mi ha marcato stretto sin dal mio insediamento per arrivare a questo risultato. L’omologazione della struttura consentirà lo svolgimento di manifestazioni di portata nazionale e internazionale. Siamo riusciti ad ottenere, grazie alla Fidal, il sostegno economico necessario che per un’Amministrazione in dissesto come la nostra, era difficile reperire”. Caruso ha ringraziato anche il dirigente del settore tecnico del Comune, nella persona dell’Arch.Giuseppe Bruno “che ha superato gli ostacoli che si erano frapposti all’omologazione riuscendo a reperire quanto necessario”. Chiamando in causa la referente provinciale del Comitato Paralimpico, Deborah Granata, il sindaco ha rimarcato che “vogliamo lo sport per tutti e di tutti. Lo sport non è solo calcio, ma è composto da tante altre discipline”. Quindi il primo cittadino ha evocato il concetto del distretto dello sport “per il quale – ha aggiunto - ho pensato a qualcosa di armonioso ed onnicomprensivo che inglobi tutte le strutture sportive della città”. Attenzione Franz Caruso ha rivendicato anche per gli sport cosiddetti minori “che tali non sono e che a Cosenza hanno fatto tanti campioni nazionali e internazionali che non sono conosciuti ed altri che lo sono di più, come Maurizio Leone”. Al termine del suo intervento Franz Caruso ha ribadito l’aiuto richiesto alla Regione per la ristrutturazione e l’ammodernamento del San Vito-Marulla e ha ricordato la delibera con la quale la giunta da lui presieduta ha deciso l’intitolazione di tutto lo spazio circostante lo Stadio all’indimenticato Gianni Di Marzio. Un ultimo plauso il primo cittadino lo ha rivolto a Brunello Giordano che da sempre ha curato la manutenzione del campo scuola. “Quello che c’è nella città – ha concluso - è patrimonio di tutti. Questa struttura è tenuta in ottimo stato perché è una struttura sportiva che è stata curata come si cura una figlia. Ed è per questo che mi sento di ringraziare stasera Brunello Giordano”. L’assessore Damiano Covelli ha poi chiesto pubblicamente che la nuova pista di atletica sia utilizzata non solo per i cosentini e i calabresi. “Proviamo a portare a Cosenza manifestazioni di carattere nazionale perché noi abbiamo le strutture e questa è la dimostrazione più lampante. Lo merita Cosenza e lo merita la Calabria”. Un plauso particolare Covelli lo ha poi rivolto a tutto lo staff dell’Ufficio tecnico comunale e, in particolare all’ing.Pietro Filice che ha seguito da vicino tutta la procedura che ha portato all’inaugurazione di oggi. Ringraziamenti anche per il supporto offerto dalla BCC Mediocrati per l’odierna cerimonia. Nel corso della cerimonia erano intervenuti anche il Presidente del Comitato regionale della Fidal Vincenzo Caira che ha sottolineato il valore acquisito dalla pista di atletica, la delegata del Coni Francesca Stancati, che ha sottolineato il ruolo dell’atletica come regina delle competizioni e la presenza di tante società a Cosenza come motivo di orgoglio, e Walter Malacrino, segretario regionale di “Sport e salute Calabria” che ha riconosciuto la funzione dello sport che è anche quella di promozione sociale. “Quando un’Amministrazione raggiunge un obiettivo del genere è perché evidentemente, attraverso lo sport, è aperta al sociale”.