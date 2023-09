Tegola per il Cosenza, Zuccon fermo almeno dieci giorni dopo il ko al ginocchio a Palermo. Poi altri accertamenti

L'annuncio è arrivato prima della conferenza stampa pre-partita di Caserta, in vista di Cosenza-Cremonese. Il centrocampista Zuccon non ci sarà, ma questo era da mettere in preventivo dopo il ko al ginocchio di Palermo. Su danni subiti e tempistiche, invece, aleggiava un po' di mistero. Il verdetto non è il massimo: l'ex del Lecco seguirà dieci giorni di riposo e poi si procederà con ulteriori accertamenti. Si teme uno stop più lungo del previsto, ma ancora bisognerà attendere.