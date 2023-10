Si svolgeranno a Cosenza i campionati di pallavolo dell'Unione nazionale Veterinari

L’Unione Nazionale Veterani Dello Sport (U.N.V.S.) è una Associazione Benemerita riconosciuta dal CONI (ora Sport e Salute) con spiccata vocazione alla promozione ludico-sportiva e sociale, le cui finalità sono quelle di tenere vivo lo spirito e la passione per lo sport forte dei più puri ideali, nonché di sviluppare i veicoli di fratellanza fra tutti gli sportivi. Promuove pertanto iniziative agonistiche e tecnico-culturali con l’obiettivo di essere da sprone alla pratica dello sport, esaltandone i valori morali e sociali.

Perseguendo questi principi, la Sezione UNVS “G.Formoso” di Cosenza con sede presso lo Stadio San Vito-Marulla – Tribuna A – Ingresso n. 6, ha organizzato la fase finale dei Campionati Nazionali UNVS di Pallavolo maschile e femminile, che si svolgeranno in data 7-8 ottobre 2023 presso il Palazzetto dello Sport “PalaCosentia” di Cosenza e presso la palestra dell’I.I.S. “S.Valentini” di Castrolibero, alla quale parteciperanno le squadre di Pavia, Carlentini, Massa e Cosenza.

Le squadre detentrici del titolo conquistato nella edizione disputata a Carlentini nel 2022 sono Massa per il maschile e Carlentini per il femminile. Si prega di voler divulgare il presente comunicato per il coinvolgimento della cittadinanza interessata ad assistere alla manifestazione. All’uopo si allega la relativa locandina del programma dell’evento.