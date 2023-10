Cosenza, avviata l’operazione Spezia: due giocatori spingono per una maglia da titolare

La vittoria del Modena, in uno dei primi due recuperi giocati ieri, ha fatto scivolare il Cosenza indietro di un posto. I silani sono adesso sesti, a pari merito con il Como, e a -2 dai canarini, vittoriosi al “Marulla” ad agosto.

I rossoblù, adesso ai margini della zona playoff, devono riprendere il proprio cammino se vogliono accreditarsi per l’establishment dopo i campionati di sofferenza passati. Il menu propone un’altra società piombata in cadetteria pochi mesi fa. La terza di una serie di cinque, inaugurata dal Lecco e che si concluderà con i confronti interni contro Feralpisalò e Reggiana.

Mentre prima, quarta e quinta però sono atterrate dalla serie C, Sampdoria e bianconeri sono avversari di caratura, allineatisi con l’obiettivo di tornare rapidamente nell’Olimpo. La classifica attuale, dunque, non deve confondere il gruppo bruzio, che ha già pagato a caro prezzo il sollazzo del “Ferraris”.

Scalpita Canotto

Nella trasferta con lo Spezia, Fabio Caserta potrebbe riconsiderare qualche scelta di formazione. Una possibile novità in vista della seconda gara esterna consecutiva potrebbe riguardare Luigi Canotto. L’attaccante esterno rossanese è stato chiamato in causa molto spesso a gara in corso.

Il ritmo che è capace di dare quando le energie calano è un fattore da tenere in considerazione. Non a caso, pure nel passato campionato, in cui ha siglato sei reti con la maglia della Reggina, il calciatore di proprietà del Frosinone varie volte si è guadagnato il rettangolo di gioco soltanto con l’avanzare dei minuti.

Contro i bianconeri però potrebbe prendersi una nuova chance da titolare. L’unica fin qui fa riferimento alla sfida contro la Cremonese. In settimana, il tecnico valuterà l’ipotesi.

Tra i pensieri dell’allenatore reggino, poi, potrebbe balenare pure quella di riproporre Idriz Voca. Il centrocampista ex Lucerna e Ankaragucu non si è visto contro la Sampdoria mentre prima della sosta, con il Lecco, aveva guadagnato il prato verde nell’ultima mezz’ora.

Avranno, poi, ancora alcuni giorni per migliorare la propria condizione fisica sia Martino sia Zuccon. Il primo, alla vigilia della partenza per Genova, è stato ritenuto più vicino al top dal tecnico. Tuttavia, anche lui è rimasto a guardare il match contro la squadra di Pirlo. Durante la sessione di ieri, poi, sono rientrati in gruppo Cimino e Zilli, entrambi assenti domenica. Oggi pomeriggio è in programma una nuova seduta. I giri del motore aumenteranno perché il nuovo appuntamento fa già capolino all’orizzonte (si gioca sabato alle 14).

Riunione

Il Cosenza aspetta inoltre di capire dove si giocherà la gara contro gli aquilotti. Le riserve saranno sciolte oggi quando si riunirà la commissione della Lega di B. Dopo il primo ok, il summit previsto accerterà il definitivo ok. Un’insidia in più per D’Orazio e compagni, con gli avversari che vorranno ben figurare dopo l’esilio al “Manuzzi” di Cesena. Lo Spezia, nel posticipo di lunedì sera, ha strappato il pari al “Barbera”, una gara però che al 70’ conduceva per 2-0. Il calo di tensione del finale ha fatto evaporare due punti. Per la formazione ligure, tuttavia, si è trattato del quarto risultato utile consecutivo (tre pareggi contro Brescia, Pisa e Palermo, appunto, e una vittoria, contro la Feralpisalò).