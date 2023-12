Paola, grande festa per i 50 anni della sezione Associazione Italiana Arbitri

La sezione Aia di Paola ha festeggiato il suo 50esimo compleanno dalla fondazione nel complesso monastico del Sant’Agostino. Per l’Aia hanno preso parte all'evento il Presidente Carlo Pacifici e il Componente nazionale Stefano Archinà. Presenti anche alcuni dei pionieri, a cui, il 27 ottobre 1973, l’allora Presidente dell’Associazione paolana, Giulio Campanati, affidò la Sezione appena istituita, piazzando alla guida il compianto Mario Cipparrone.

In mezzo secolo di storia numerosi arbitri hanno varcato i confini regionali, tanti gli eventi organizzati e i rapporti intrattenuti con le varie associazioni del territorio e le iniziative solidali, fino a far diventare la Sezione un punto di riferimento nello sport e soprattutto un luogo di aggregazione. Valori e concetti che sono stati sottolineati anche dal Presidente sezionale Marco Maiorano e dal Presidente del Comitato Regionale Franco Longo, associato paolano.

Presenti anche il Sindaco di Paola, Giovanni Politano; il Presidente del Comitato Regionale LND Saverio Mirarchi e l’Ideatore del Premio "Mimmo Romeo" Francesco Romeo, riconoscimento alla memoria di uno dei Fondatori che viene annualmente assegnato al tesserato che si è distinto nella vita associativa. La VII edizione del premio è andata a Giovanni Molinaro, già assistente di Serie C e Organo Tecnico Sezionale dal 1997 al 2009.

Tra l'altro questo è stato un anno importante per la sezione che ha visto la nomina ad assistente internazionale della paolana Stefania Signorelli.