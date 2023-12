Cosenza, la Kos Running A.S.D. inizia la terza stagione di corse con grande entusiasmo

La Kos Running A.S.D., società sportiva di Cosenza, ha iniziato con grande entusiasmo la sua terza stagione di corse. Ciò che era iniziato come una scommessa tra pochi amici si è trasformato in una squadra di quaranta appassionati di corsa, che si allenano nello stadio di Cosenza e su viale Parco. Ciò che rende la Kos Running così speciale è il fatto che i suoi membri non sono professionisti, ma persone comuni che corrono per diletto. In un'epoca in cui la corsa è spesso associata al lavoro e alle competizioni, trovare un gruppo di persone che si riunisce per correre per puro divertimento sembra quasi la trama di un film di fantascienza. Carmine Spizzirri, il presidente della squadra, ha dichiarato con orgoglio che la Kos Running ha partecipato a diverse gare podistiche in Calabria e persino in Spagna. Per tutti i componenti della squadra lo sport è sinonimo di divertimento e di momenti di aggregazione. In occasione della celebrazione della fine del secondo anno di attività, Spizzirri ha annunciato che la squadra si appresta a iniziare il terzo anno con tanti progetti e numerose partecipazioni a gare in tutto il mondo e chiunque voglia unirsi alla squadra è il benvenuto. La Kos Running è diventata un punto di riferimento per gli amanti della corsa a Cosenza e non solo. La passione per questo sport unisce giovani e meno giovani, creando un ambiente di condivisione e supporto reciproco. Ogni membro della squadra ha la possibilità di migliorare le proprie prestazioni e di partecipare a gare sia a livello locale che internazionale. La terza stagione di corse della Kos Running si preannuncia quindi come un'esperienza emozionante e ricca di sfide. I membri della squadra sono pronti a mettersi alla prova e a dimostrare il loro impegno e la loro determinazione. La corsa, oltre ad essere un'attività fisica, diventa un modo per superare i propri limiti e raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. La Kos Running dimostra che la corsa può essere molto più di una semplice attività sportiva. È un modo per creare legami, divertirsi e scoprire nuovi luoghi e culture. La passione per la corsa unisce persone provenienti da diverse esperienze di vita, creando un ambiente inclusivo e stimolante. La terza stagione di corse del “Brankos” si preannuncia come un successo. La squadra è pronta a mettersi in gioco e a dimostrare il proprio valore. La corsa, oltre ad essere un'attività fisica, diventa un modo per condividere momenti di gioia e di sfida insieme. La Kos Running è un esempio di come lo sport possa unire le persone e creare un senso di appartenenza e di realizzazione personale.