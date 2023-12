Pallanuoto Cosenza, due atlete convocate nella Nazionale femminile under 19

Arriva una bella notizia in casa Aqa. Due atlete della pallanuoto femminile sono state convocate in Nazionale Under 19 Femminile. Il Raduno Collegiale si terrà ad Ostia, dal 27 al 30 dicembre 2023.

Si tratta di Federica Morrone e Cristina Malluzzo, entrambe del 2005. "È giunto per loro il giusto riconoscimento... forza ragazze e ad majora sempre", le prime parole di apprezzamento e condivisione della società bruzia guidata da Francesco Manna.

Malluzzo è attaccante molto forte, mentre Morrone gioca da centro vasca con risultati ottimi. "Sono atlete della nostra città, cresciute nella piscina del Campagnano e da sempre attive nella squadra di Pallanuoto femminile, facendo un percorso veramente importante, risaltando per la loro passione e grinta per questo sport. Entrambe all'attivo sia della precedente stagione che in quella attuale con numerosi gol", comunicano dalla piscina di Campagnano, orgogliosi dell'appartenenza anche alla città di Cosenza delle due atlete.

Le parole di Federica Morrone: "Questa convocazione per me rappresenta un punto di partenza, poiché è la migliore occasione per continuare a crescere e farmi conoscere. Vivrò questi quattro giorni con grande emozione, ma con mentalità e spirito giusti".

E quelle di Cristina Malluzzo: "Sono molto emozionata ed onorata per questa convocazione, l’aspettavo da tanto tempo e finalmente è arrivata. Non vedo l’ora di andare lì per confrontarmi con le altre ragazze e per fare bene, senza eccessive ansie o paure".