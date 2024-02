Entusiasmo da derby a Cosenza: è corsa contro il tempo per la tribuna “Rao”

Il derby di domenica con il Catanzaro, come ampiamente prevedibile, ha suscitato l’enorme interesse dei tifosi cosentini, che nel giro di un giorno e mezzo hanno acquistato tutti i biglietti a loro riservati per l’appuntamento.

Il Cosenza, nelle ultime ore, ha avviato una corsa contro il tempo per tentare di portare inoltre a termine i lavori di adeguamento della tribuna “Rao” coperta. Lo spicchio superiore opposto alla tribuna centrale è l’unico rimasto chiuso in seguito alla riapertura della Tribuna B scoperta, avvenuta in occasione del centodecimo compleanno del club, contro la Sampdoria.

Non sarà semplice considerate le scorse ore a disposizione e la complessità delle opere. In via degli Stadi, tuttavia, in questi giorni – d’accordo con le ditte interessate – è stato predisposto uno spiegamento di forze importanti per provare a rendere agibile anche quest’ultimo settore.

La giornata di oggi sarà cruciale poiché stabilirà in maniera definitiva se speranze e ottimismo della società silana poggia su argomentazioni valide. Qualora l’avanzamento dei lavori raggiungesse uno stadio avanzato toccherebbe poi al Comune – dall’interno delle cui stanze risultano essere molto più cauti – organizzare, per domani mattina, la riunione della Commissione di vigilanza. Se la questione dovesse risolversi per il verso auspicato dalla società bruzia, già dal pomeriggio, sarebbero immessi in vendita circa 1100 tagliandi. In caso contrario, l’avanzamento dei lavori tornerebbe utile per i prossimi match. La riapertura completa del settore in favore di telecamere consentirebbe di promuovere un’altra immagine del “Marulla” dopo parecchio tempo in cui la tribuna “Rao” coperta è rimasta desolante vuota.