Cosenza, tribuna B e Rao ad 1 euro per i ragazzi Under 18 in vista della partita di lunedì contro il Brescia

La Società Cosenza Calcio comunica che sarà attiva da lunedì 25 marzo 2024 alle ore 10:00 la prevendita per la gara Cosenza – Brescia, valida per la trentunesima giornata del Campionato Serie BKT 2023/2024, in programma allo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” alle ore 15:00 di lunedì 1 aprile 2024.

In occasione della gara succitata il Cosenza Calcio ha attivato una promozione che consente agli under 18 di acquistare il tagliando per la Tribuna B e la Tribuna Rao al prezzo di euro 1,00. Sarà possibile acquistare i tagliandi presso lo Store e i botteghini dello Stadio San Vito Gigi Marulla.

Ogni utilizzatore dovrà presentarsi all’ingresso con:

1) Stampa del titolo cartaceo

2) Documento d’identità valido (non sono utili le patenti prive di indicazione della residenza).

Di seguito gli orari d’apertura degli Store, gli indirizzi dei punti vendita esterni e il costo dei tagliandi per settore. Ricordiamo, inoltre, che i tagliandi possono essere acquistati anche tramite il circuito online Viva Ticket.