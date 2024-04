Il Cosenza fa la faccia cattiva alla Feralpisalò

«In settimana la squadra indossa la tuta da lavoro ma quando siamo scesi in campo nelle due partite in cui sono stato in panchina non so per quale motivo abbiamo indossato l’abito della festa. Dobbiamo rimanere sporchi e cattivi. Per raggiungere la salvezza non ci sono altre soluzioni».

Viali è stato categorico nella conferenza stampa di ieri, che ha preceduto il viaggio per Piacenza. Vuole vedere un atteggiamento differente da parte dei suoi giocatori questo pomeriggio nel confronto con la Feralpisalò.

Si tratta di una sfida che mette in palio punti pesantissimi. «Le scelte che proporrò saranno realizzate al fine di vedere una squadra con maggiore intensità, fisicità e forza perché pretendo un grande volume di gioco. Dobbiamo fare una partita gagliarda, i ragazzi devono mostrare di avere gli attributi. Non è ammissibile ripetere quanto si è verificato lunedì perché abbiamo incassato il gol della sconfitta su un lancio lungo di 70 metri. Così non va, il Cosenza deve ritrovare un’anima. Sul piano della qualità, dell’atteggiamento e della determinazione mi aspetto qualcosa di molto diverso. Ho avvisato la squadra. Abbiamo tirato una linea, nelle prossime sette partite faremo il massimo per raggiungere i migliori risultati possibili».

Il tecnico è stato pungolato anche in merito all’acceso dialogo interno di martedì: «Non capisco come questo possa diventare notizia, lo sarebbe stato se dopo due sconfitte come quelle registrate nell’ultimo periodo non avessimo fatto nulla per invertire la tendenza. Ho parlato in maniera cruda e se sono ancora qui è perché ho la fiducia e vedo il gruppo compatto altrimenti mi sarei fatto da parte. Queste però sono chiacchiere, adesso dovremo convertire ciò in fatti reali attraverso il terreno di gioco. Voglio vedere una partita positiva sotto il piano della prestazione e dell’aspetto nervoso».

Nelle scorse ore vi è stato anche un confronto con i tifosi rossoblù: «Ancora una volta hanno mostrato un atteggiamento maturo. Si è trattato di un dialogo costruttivo. Dobbiamo reagire anche per loro e ricambiare la fiducia e l’energia che ci hanno trasmesso».

L’allenatore silano diffida della Feralpisalò: «Li ho visti dal vivo varie volte. Sanno lottare e restare in partita. Sono bravi a limitare le caratteristiche degli avversari. Hanno una grande fisicità e sono insidiosi sui calci piazzati. Dovremo stare molto attenti a Felici perché ha dimostrato di essere uno dei giocatori più interessanti di questa Serie B. Non dobbiamo concedergli troppa libertà».

Infine, Viali ha detto di puntare tanto sulla «leadership» di Tutino, «certamente in campo dal primo minuto» e «sull’atteggiamento sempre positivo di D’Orazio e Forte».

Il terzino sinistro dovrebbe rivedersi tra i titolari. Frabotta quindi verso la panchina. Si prospettano dei cambi pure nelle altre linee. Voca e Praszelik possibile novità a centrocampo. Rischiano il “taglio” Zuccon e Florenzi.

Crespi potrebbe confermare il suo posto in attacco, con una leggera modifica tattica e il passaggio al 4-3-1-2. Ad ispirare lui e Tutino potrebbe rimanere Marras.