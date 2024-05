Ermanno Quintieri conquista la pole position nel Campionato Italiano di Kart sul World Circuit La Conca

Il Circuito di Muro Leccese ha ospitato il secondo round del Campionato Italiano Karting . Un weekend ad alta velocità quello pugliese, tappa numero due del Campionato Italiano Karting, iniziato sotto i migliori auspici per il pilota cosentino Ermanno Quintieri . A partire dalle libere del giovedì e, ancor più, in quelle del venerdì, i segnali erano più che soddisfacenti e, al primo appuntamento ufficiale, le qualifiche nel pomeriggio del venerdì, Quintieri ha dimostrato di essere un pilota capace di restare nel blocco di testa. Il pilota cosentino ha conquistato la pole position con una prestazione impeccabile, mettendo in risalto il suo talento e la sua determinazione. La giornata di sabato è stata altrettanto positiva: ha vinto una delle manche, mantenendo il primo posto per tutti i 15 giri e dimostrando un controllo e una velocità eccezionali. Nella seconda manche di sabato, ha ottenuto un piazzamento nella top 10, consolidando la sua posizione tra i migliori piloti del campionato.

Nelle finali di domenica, tra i kart al via, a spiccare sono i colori blu/argento del Praga numero 164 che, di giustezza, si era guadagnato la piazzola n7. Nella prima gara, ha concluso decimo, ma una penalità lo ha retrocesso all'undicesimo posto. In gara 2, purtroppo, un contatto ha messo fuori dai giochi il pilota cosentino quando era in bagarre per puntare al podio.

Attualmente è quarto nella classifica del Campionato Italiano nella categoria KZ2 U18, confermando il suo status di giovane talento nel karting.

"È stata una grande emozione ottenere la pole position e vincere una manche in un campionato così competitivo," ha dichiarato Ermanno. "Sono soprattutto contento dei miglioramenti che io e il mio team stiamo avendo. Nonostante le difficoltà incontrate domenica, sono soddisfatto dei risultati e delle lezioni apprese. Continuerò a lavorare con impegno per migliorare e puntare sempre più in alto."

Quintieri già guarda al prossimo round del campionato italiano, dal 21 al 23 Giugno, al Circuito di Val Vibrata.