A Rende celebrata una vera e propria festa del tennis in occasione dell'arrivo della Coppa Davis

Una festa. La festa del tennis quella che ieri si è svolta all’interno del Chiappetta Sport Village di Rende. Atleti, palline, racchette, tuta sociale, sorrisi, fotografie. Una, dieci, venti, cinquanta, cento foto con quella coppa che è in bella mostra nel giardino di un centro sportivo elegante e accogliente; è arrivata puntuale la Coppa Davis alle 11.00 di un mattino caldo e di primavera. La Coppa Davis (per la prima volta in Calabria e a Rende), proprio quella, la coppa vinta da Sinner e compagni in quel di Malaga, la coppa che ,nel gioco del tennis, equivale ad un vero e proprio mondiale dove il giocatore non gioca solo per se, ma gioca per la sua nazionale, per la sua squadra. Un bel messaggio che i giovanissimi atleti del Chiappetta hanno recepito attraverso il racconto dei maestri e dei genitori appassionati di tennis. Ci sono gli anni, le vittorie delle varie nazionali e la storia intorno all’insalatiera più bella del mondo. E dopo ogni foto.. scatta il racconto, un ricordo di una finale e di una grande emozione che ha dato quella coppa. E gli occhi brillano a tutti. Perché davanti a quella coppa si sogna e lo sanno bene Joe Lappano, Consigliere Nazionale Fitp e Presidente Fitp Calabria e Paolo Lorenzi, ex tennista (numero 1 in Italia nel 2016 e numero 33 nel mondo nel 2017) e ora direttore degli Internazionali d’Italia Bnl. Ed è proprio Paolo Lorenzi si complimenta per “la bellezza di questo club e l’accoglienza fantastica. E’ un bel momento, l’opportunità di portare la Coppa Davis in giro per l’Italia riscalda gli animi di chi ha sempre creduto nel tennis e indubbiamente porta entusiasmo tra i giovanissimi. Qui a Rende è stato tutto bello. Devo dire una giornata di quelle che piacciono a me…”. Ed è già sera. La coppa va via, ma restano gli occhi di quei bambini e la grande passione per uno sport tutto testa, gambe e cuore.