Il Cosenza affonda la Sampdoria: D’Orazio e Strizzolo firmano il successo, l'ultimo posto è un ricordo

Cosenza- Sampdoria 2-1

Marcatori: 8’ st D’Orazio, 3’ st Ioannou, 6’ st Strizzolo.

Cosenza (3-4-1-2):Micai 6; Hristov 6, Camporese 6.5, Venturi 6.5; Ciervo 6.5 (40’ st Mauri sv), Charlys 7, Kouan 6.5, D’Orazio 7.5 (31’ st Ricci 6); Florenzi 6.5 (24’ st Kourfalidis 6); Fumagalli 6 (1’ st Strizzolo 7.5), Mazzocchi 6.5 (23’ st Sankoh 6). All.: Alvini.

Sampdoria (3-5-2): Silvestri 6; Bereszynski 5.5, Riccio 6, Venuti 5.5; De Paoli 5, Akinsanmiro 5 (1’ st Benedetti 6), Vieira 5.5 (1’ st Yepes 6), Bellemo 6 (30’ st La Gumina 5.5), Barreca 5.5 (1’ st Ioannou 7); Sekulov 6 (30’ st Borini 5.5), Coda 5.5. All.: Sottil.

Arbitro: Collu di Cagliari 6

Note: giornata velata, terreno di gioco in discrete condizioni, spettatori 8.171 di cui 48 ospiti. Ammoniti: Mazzocchi, Vieira, Camporese, Venuti, Kourfalidis. Angoli: 1-10. Recupero: 7’, 8’.

Il Cosenza ritrova il successo. La squadra di Alvini lo fa contro la Sampdoria, formazione contro cui non aveva mai vinto negli undici precedenti. La formazione silana ha giocato con personalità e alla luce della vittoria si è rialzata in classifica. Il match contro i blucerchiati ha confermato organizzazione e determinazione di una squadra ben assemblata dal tecnico di Alvini. Il Cosenza ha trovato il vantaggio all'8' con il secondo gol stagionale di D'Orazio, che al volo, di sinistro, ha bucato Silvestri sul cross di Mazzocchi prolungato da Bereszynski. I liguri hanno pareggiato con Ioannou all'inizio della ripresa ma i silani hanno reagito con orgoglio trovando immediatamente il gol con Strizzolo. Il friulano ha superato Silvestri con la collaborazione del palo. Da lì in poi, eccezion fatta per un gol annullato a Coda dopo l'intervento del Var (posizione di fuorigioco precedente di De Paoli), il Cosenza non ha praticamente mai sofferto, sfiorando il tris con Sankoh.