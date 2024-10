L'Unical apre le porte a Federico Buffa e Paolo Ghisoni: raccontano il progetto “La Giovane Italia”

Sabato 26 ottobre alle ore 15:30 presso la sala cinema del Teatro Auditorium Unical si terrà l'evento "Una Buffa…coincidenza, il racconto de La Giovane Italia".

L'evento, organizzato in collaborazione con il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per le Attività Motorie e Sportive e con il Corso di Laurea in Media e Società Digitale, prevede la presentazione de “La Giovane Italia” (LGI), un programma avviato nel 2011 con la finalità di valorizzare i settori sportivi giovanili.

Parteciperanno Federico Buffa (giornalista, telecronista sportivo e scrittore), Paolo Ghisoni (giornalista e fondatore di LGI) e Stefania Renda (giornalista e responsabile eventi LGI sport).

Per ulteriori informazioni contattare [email protected].