Francesco Manna nuovo delegato provinciale Coni per Cosenza

Francesco Manna è il nuovo Delegato Provinciale del CONI per Cosenza, scelto dal Presidente Regionale Tino Scopelliti. Succede a Francesca Stancati e porta con sé energia e determinazione per promuovere lo sport nella provincia.

Francesco Manna, per la cronaca, è già presidente della società sportiva AQA. Questa nomina rappresenta un riconoscimento significativo per il suo impegno nel promuovere lo sport e le attività motorie nella regione. Manna, noto per la sua dedizione e visione innovativa, ha guidato AQA in numerosi progetti che hanno combinato sport e turismo, contribuendo a valorizzare il territorio calabrese.

Come delegato provinciale, Manna avrà il compito di rappresentare il CONI a livello locale, coordinando iniziative sportive e collaborando con le istituzioni per promuovere una cultura dello sport inclusiva e accessibile. La sua esperienza e leadership promettono di portare nuove energie e idee al panorama sportivo di Cosenza.

Questa nomina segna un passo importante per il futuro dello sport nella provincia, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra comunità e attività sportive. Un augurio di successo accompagna Manna in questa nuova avventura.

“Ringrazio il presidente regionale Tino Scopelliti per aver voluto inserire anche la mia figura nel nuovo corso del Coni. Siamo consapevoli che la sfida non è facile ma, con una squadra coesa ed obiettivi chiari, arriveranno anche risultati e successi. Da subito in marcia per dare inizio ad una fase di ascolto di tutte le società sportive della provincia. Il nostro impegno comincia da qui”, le parole del neo delegato.