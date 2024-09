A “Tale e Quale Show” il talento della cosentina Verdiana che diventa... Arisa

Anche un talento calabrese, con un percorso importante alle spalle, nel cast della quattordicesima edizione di “Tale e quale show”, che regalerà nuove emozioni nei venerdì sera di Rai 1. Cosentina di Rossano, la cantante Verdiana Zangaro (in arte solo Verdiana), classe 1986, è pronta a una nuova sfida professionale, dopo il successo di questi ultimi anni con il gruppo vocale Le Deva, formato con Greta Manuzi e Roberta Pompa, che ha duettato con Orietta Berti a Sanremo 2021, in un’emozionante cover di “Io che amo solo te” (Sergio Endrigo), vinto il Kenga Magjike Festival 2022 in Albania (categoria Big International Artist) ed è arrivato secondo a Una voce per San Marino 2023, col brano “Fiori su Marte”. Quarta classificata sia nella sezione Nuove Proposte al festival del 2003, a soli 16 anni, che nell’edizione 2012 di “Amici”, dopo un percorso iniziato a 4 anni in locali del Cosentino al fianco del padre Antonio (storica voce di Radio Gamma col nome d’arte Tony Play), l’artista sta vivendo il debutto con entusiasmo e curiosità.

««È un’esperienza particolare e incredibile cantare con la voce di qualcun altro – ci dice – e lo è anche il vedersi con un’altra faccia. Infatti, quello che stupisce maggiormente del programma è la magia realizzata dai truccatori, veri e propri maestri del trasformismo, che modificano completamente la fisionomia del viso con le protesi». Un ritorno alle origini per Zangaro, che nel 1995, a 9 anni, vinse il Premio della Critica Disco d’Argento a “Re per una notte – Bambini” - spin-off del celebre show di Italia 1 condotto da Gigi Sabani - imitando Giorgia in “Come saprei”. «Da piccola, per avvicinarmi alla musica, imitavo gli artisti del cuore cantando sul terrazzo di casa – racconta – immaginandomi di essere una di loro. Quell’esperienza, arrivata subito dopo “Bravo Bravissimo”, fu molto tenera: ricordo che mi misero la parrucca per essere lei. Un primo approccio televisivo ad una sorta di “Tale e quale show».

Ma come è arrivata la “chiamata” di Carlo Conti?

«Ci eravamo incontrati questa estate a una serata benefica che lui conduceva a Forte dei Marmi e a cui avevo partecipato con Le Deva. In quell’occasione mi ha proposto il provino per la trasmissione. Ho accettato e ne ho fatto una serie in cui ho portato artiste come Whitney Houston, Anna Oxa e la stessa Giorgia. Sono andati molto bene e ho ricevuto la chiamata definitiva dopo venti giorni».

Sue coach Maria Grazia Fontana per la preparazione vocale e Manuela Aureli per la mimica.

«Maria Grazia è una grandissima professionista e in questa settimana abbiamo scoperto delle affinità anche a livello umano. Manuela è straordinaria, capace di darti il là in più su tutti gli aspetti del movimento e della gestualità dell’artista da imitare».

Nella prima puntata di ieri Zangaro si è trasformata in Arisa. E, in contemporanea col debutto a “Tale e quale show”, è su tutte le piattaforme di streaming e download con il nuovo singolo de Le Deva “Maledetto logico” (Dischi dei Sognatori/Ada Music Italy), che unisce pop e canzone francofona alla Stromae ad echi sonori orientali e urban.