San Marco, circa trecento tessere elettorali restituite a Mattarella: “Sanità carente, siamo stanchi” VIDEO

Circa trecento tessere elettorali sono state restituite stamattina al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in segno di protesta. L’auspicio è quello che che altri seguano il loro esempio, poiché i promotori si dicono «stanchi delle promesse della politica specie in campo sanitario». È tangibile il gesto degli aderenti al Comitato spontaneo “Petizione popolare” che, dallo scorso 22 agosto, è diventata un’Associazione territoriale di promozione della salute con lo stesso nome. Il perché di tale gesto è stato spiegato da uno dei componenti il direttivo, ovvero Claudio Caruso presente insieme a Patrizia Falbo, e Annarita De Rose. Un’associazione che nasce «affinché i cittadini si riprendano il loro posto e che siano parte attiva sul territorio specie per quanto riguarda una sanità che ormai non esiste più o quasi». «La decisione – hanno spiegato i promotori – nasce dopo anni d’attività nel territorio e da ultimo in particolare con la contestuale raccolta di alcune centinaia di tessere elettorali in segno di dissenso e di protesta verso le scelte politiche che hanno portato l’ex nosocomio “Pasteur” dapprima alla sua chiusura e poi ad una riduzione costante ed incisiva delle prestazioni ambulatoriali».

© Riproduzione riservata