La misura ormai è colma dappertutto. Cosenza non è impermeabile ai rincari folli che stanno condizionando la quotidianità delle famiglie, delle aziende e delle amministrazioni nelle ultime settimane. Oggi pomeriggio la cittadinanza si è riunita in piazza 11 Settembre e ha simbolicamente dato fuoco a un blocco di bollette. Un gesto dimostrativo, sulla scorta di ciò che sta avvenendo in tutta Italia.

