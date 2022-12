Temporale improvviso a Cosenza, strade allagate

Un temporale improvviso ha investito la città di Cosenza. Le strade si sono allagate anche in centro in un istante. Al momento non si registrano particolari disagi anche se l'improvvisa ondata di maltempo ha spiazzato chi aveva pensato di trascorrere il sabato sera fuori casa. In questo caso inevitabili i disagi con persone costrette ad aspettare che finisse di piovere. Del resto, le previsioni del tempo avevano segnalato un’area perturbata che avrebbe richiamato correnti meridionali umide ed instabili che avrebbero potuto causare un moderato peggioramento delle condizioni meteorologiche con piogge, temporali e un rinforzo della ventilazione nei bassi strati.

© Riproduzione riservata