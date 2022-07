Cosenza, calendario subito in salita. Ma Guarascio non si scompone: "Non ci spaventano i nomi" VIDEO

Sarà un inizio di campionato difficile per il Cosenza, almeno sulla carta. Partenza per i "lupi" con tre trasferte nelle prime quattro giornate: esordio a Benevento, prima in casa contro il Modena e poi la doppia "esterna" a Parma e a Terni contro la Ternana. Nel post presentazione del calendario ecco cosa ha dichiarato il presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio, ai nostri microfoni:

Guarascio: "Noi dobbiamo prepararci bene per affrontare questo campionato che è una A2. Secondo me dobbiamo essere decisi, coraggiosi; se tu guardi il campionato è come partecipare ad una Serie A. Non ci spaventano i nomi, dobbiamo fare il nostro e allestire una squadra all'altezza. Stiamo lavorando per fare in modo che la squadra sia pronta fin dalla Coppa Italia. Quest'anno abbiamo lavorato per tempo, partivamo da una base molto buona e ragion per cui sono convinto che la partenza per noi non sarà difficilissima"

© Riproduzione riservata