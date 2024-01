Cosenza, è tempo di adottarlo (definitivamente): i tre motivi sul perché Tutino debba firmare a vita

Un timido sole bacia il risveglio dei cosentini, affatto infreddoliti nonostante l'inverno. Perché a riscaldare cuori e membra ci ha pensato ieri Gennaro Tutino. Tripletta al Venezia, stop al digiuno di vittorie (due mesi e dieci giorni infernali) del Cosenza, classifica un po' più tranquilla e doppia cifra vicinissima. Gol a parte, però, ciò che colpisce del Tutino 2.0 è la maturità. Umana e calcistica. La prima versione dello scugnizzo napoletano è stata fortemente condizionata dall'impresa promozione. C'è la sua impronta, bella chiara, sul ritorno in B del Cosenza, al termine della stagione 2017-2018. Ma il Tutino poco più che ventenne era un talento in grado di spaccare le partite da solo, a volte non curandosi di ciò che gli stava accadendo attorno. Dannatamente istintivo e decisivo. Oggi è un'altra roba. Anche tatticamente, perché gioca da punta mobile (o sottopunta), alternando momenti in cui si trova ad agire spalle alla porta al gioco di sempre: l'uno contro uno. Un attaccante totale che, se le porte fossero più larghe di un centimetro, sarebbe ampiamente in doppia cifra. Ma al di là dell'aspetto tecnico - che conta, eccome se conta, e per informazioni chiedere a Pierini e compagni, usciti dal “Marulla” con qualche certezza in meno e qualche gol subito in più - ciò che stupisce di Tutino è la leadership. L'hombre del partido che Cosenza aspettava da troppo tempo.