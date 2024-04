Il Cosenza rimonta due volte la Feralpisalò, poi Micai tiene a galla i rossoblù. Il ritiro non ha funzionato

FERALPISALO’ COSENZA 2-2

Marcatori: 19’ pt, 9’ st La Mantia, 28’ st Tutino, 28’ st Antonucci.

Feralpisalò: Pizzignacco 6; Bergonzi 6, Ceppitelli 6.5, Martella 5.5; Felici 6.5 (36’ st Tonetto 5.5), Kourfalidis 6, Fiordilino 6, Zennaro 5.5 (36’ st Giudici sv), Letizia 6 (50’ st Pilati sv); La Mantia 7 (20’ st Butic 5.5), Dubickas 5.5 (20’ st Compagnon 6). All.: Zaffaroni.

Cosenza: Micai 7.5; Gyamfi 4.5, Camporese 6,5, Meroni 6, D’Orazio 5.5; Marras 7 (36’ st Canotto sv), Voca 5.5 (19’ st Antonucci 7), Calò 6, Florenzi 5.5 (19’ st Praszelik 6); Mazzocchi 5 (36’ st Forte sv), Tutino 7 (50’ st Crespi sv). All.: Viali.

Arbitro: Ghersini di Genova 6.

Note: giornata serena, terreno di gioco in perfette condizioni, spettatori . Ammoniti: Marras, Tutino, Ceppitelli, Compagnon. Angoli: 9-5. Recupero: 3’, 8’.

Un punto che muove la classifica e risulta utile solo in virtù dei pari di Spezia e Ternana dopo la sconfitta di ieri del Bari, ma il Cosenza continua ad aver bisogno di altro per tirarsi fuori dai guai. Viali quantomeno spezza la striscia di sconfitte, ma il ritiro non ha funzionato per come si sperava. La classifica, tuttavia, non migliora e il confronto con il Palermo di sabato prossimo al “Marulla” resta un’altra tappa delicata in un finale di stagione al cardiopalma.

Il Cosenza è stato costretto ad inseguire la Feralpisalò per due volte. A Piacenza, La Mantia ha sbloccato il match dopo 19’ svettando su Gyamfi e capitalizzando il cross di Felici da destra. Il primo vantaggio dei lombardi è durato nove minuti. Tutino ha perforato Pizzignacco con una rovesciata dopo uno spunto di Marras.

La sfida dei silani è tornata in salita all’inizio del secondo tempo quando La Mantia ha battuto nuovamente Micai dal dischetto. Il Cosenza questa volta ha impiegato 19’ per raggiungere il pari con Antonucci, bravo in diagonale a superare l’estremo difensore avversario sul suggerimento di Marras. Nel finale, però, sono stati i padroni di casa a sfiorare la vittoria. Decisivo Micai su Tonetto e soprattutto su Compagnon nel recupero.