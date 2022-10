Il femminicidio di Lisa Gabriele a Montalto, i depistaggi e quelle "strane" dimenticanze

L'assassinio di Lisa dagli occhi blu. Maurizio Abate, ex poliziotto, di 50 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso, il 7 ottobre del 2005 Lisa Gabriele, una ragazza ventiduenne di Rose con cui aveva una relazione. L'uomo è stato fermato stamane dai carabinieri del colonnello Agatino Saverio Spoto a San Lucido. Il corpo di Lisa venne ritrovato la mattina di domenica 8 ottobre 2005 in un boschetto di Montalto Uffugo.

Il femminicidio di Lisa Gabriele a Montalto, arrestato l'ex poliziotto Maurizio Abate L’ex poliziotto Maurizio Mirko Abate Lisa Gabriele

Depistaggi e strane dimenticanze...

La sim-card estratta dal telefonino della vittima e poi ritrovata dai carabinieri dentro un borsa termica fu fatta sparire; il perito medico legale incaricato dell'esame esterno del cadavere consigliò di non fare l'autopsia ritenendo evidente che si trattasse di un suicidio; i testimoni sentiti da un sottufficiale dell'Arma senza verbalizzare le loro dichiarazioni furono invitati a non rendere ufficialmente testimonianza; i vestiti indossati dalla vittima vennero invece sequestrati solo cinque giorni dopo il ritrovamento della salma. Sono stati gli stessi carabinieri nel corso della nuova indagine avviata per far luce sulla morte di Lisa Gabriele a mettere in rilievo, individuare e denunciare comportamenti censurabili penalmente, ma non più perseguibili a causa della intervenuta prescrizione dei reati.

Abate: le armi, la droga e i depistaggi

L'ex poliziotto Maurizio Abate è finito sotto indagine negli anni scorsi con l'accusa di detenzione illegale di armi. La Mobile di Cosenza, nel settembre del 2019, trovò nello scantinato che era nella disponibilità dell'uomo una pistola calibro 9 per 21 con matricola abrasa. Abate venne arrestato. Le indagini avviate nell'ottobre del 2005 per fare luce sulla morte di Lisa Gabriele subirono rallentamenti e depistaggi a causa di discutibili condotte tenute da un sottufficiale dell'Arma con cui la ragazza aveva rapporti. Le indagini condotte dai carabinieri di Rende hanno accertato anche questo.

All'epoca del delitto Abate prestava servizio nella polizia stradale di Cosenza poi è stato trasferito in Prefettura. In seguito è stato arrestato ed espulso dalla Polizia. Nella indagine condotta dalla procura di Cosenza per l'omicidio di Lisa Gabriele è indagato pure per spaccio di droga.

