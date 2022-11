Femminicidio di Montalto, annullato l'arresto dell'ex poliziotto Maurizio Abate

Il Tribunale della libertà di Catanzaro ha annullato l'ordinanza cautelare che aveva portato all'arresto nelle scorse settimane dell'ex poliziotto di Cosenza, Maurizio Abate, 50 anni. L'uomo era accusato di aver ucciso il 7 ottobre del 2005 la ventiduenne di Rose Lisa Gabriele. Il corpo della vittima venne ritrovato in un boschetto di Montalto Uffugo. Abate rimane tuttavia in carcere, a Vibo, perché accusato, nella medesima inchiesta condotta per fare luce sul delitto, anche di spaccio di droghe leggere. Questa ultima ipotesi è stata ritenuta dai giudici del Riesame credibile e meritevole di custodia cautelare.

