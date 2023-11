Tornano alla carica i truffatori degli anziani nella Sibaritide e nella Valle dell’Esaro

Telefonano con numeri sconosciuti fingendosi appartenenti di una delle forze dell’ordine che operano sul territorio con lo scopo di truffare ed estorcere somme di denaro. Altre volte telefonano fingendosi parenti e raccontano di pacchi da ritirare e somme da pagare. Le storie – che negli ultimo giorni si snodano tra la Sibaritide (molti casi sono stati segnalati ai carabinieri di Cassano) e la Valle dell’Esaro (situazioni analoghe si sono verificate a Fagnano e San Marco Argentano) hanno un massimo comune denominatore: la truffa. E un solo obiettivo: le persone anziane.

Gli ignoti telefonisti raccontano di familiari rimasti coinvolti in fittizi incidenti stradali e per “risolvere” la questione era necessaria una ingente somma di danaro oppure per far avere sconti di pena o evitare problemi a familiari che hanno problemi giudiziari. Ma il loro unico obiettivo è far sborsare ingenti somme di denaro, in contanti o preziosi, per aiutare i propri congiunti.

