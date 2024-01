Belvedere, ferimento in discoteca a Capodanno: fuori pericolo il 26enne di Cetraro

È fuori pericolo il ragazzo di Cetraro accoltellato a Capodanno. Ma il quadro indiziario di quanto accaduto in discoteca non è ancora chiuso. Una notte brava in un locale di Belvedere Marittimo si è conclusa con due gruppi di ragazzi - a quanto si è riusciti ad apprendere originari di Cetraro - che se le sarebbero suonate di santa ragione finendo per ferirne uno gravemente. Il 26enne raggiunto dal fendente che gli ha perforato un polmone è stato ricoverato all’ospedale di Catanzaro. La percezione dopo una settimana dall’evento è che l’inchiesta che sembrava procedere spedita verso una precisa direzione sia ancora in stato di definizione. A inizio anno pareva che si fosse giunti rapidamente a una quadratura del cerchio.

È chiaro che oltre all’autore del ferimento del cetrarese i carabinieri stiano ricercando anche i ragazzi che erano con lui e che avrebbero avuto anche qualche ruolo sui fatti di sangue accaduti il primo dell’anno. V.I. ha 26 anni ed è lontano da ambienti equivoci. Si potrebbe essere trovato per caso al posto sbagliato nel momento sbagliato. È uscito dalla terapia intensiva e le sue condizioni sono in netto miglioramento.