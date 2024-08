Lutto tra i sostenitori del Cosenza: nessun coro e striscione a Mantova per la scomparsa di Ilaria Mirabelli, storica tifosa

I tifosi del Cosenza presenti a Mantova questa sera hanno scelto di esprimere il loro dolore e rispetto per la tragica scomparsa di Ilaria Mirabelli, storica e amata sostenitrice della squadra rossoblù, con un gesto di profonda commozione. Ilaria, descritta da chi la conosceva come "amica e ultras di vecchia data, volto buono, gentile e sorridente, da sempre innamorata di questi due colori", ha perso la vita in un drammatico incidente stradale, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità dei tifosi.

Per onorarla, il tifo organizzato del Cosenza ha annunciato che "in segno di lutto e rispetto stasera a Mantova non esporremo nessun drappo e non tiferemo per tutti i 90 minuti". Questo silenzio, scelto al posto dei consueti cori e striscioni, è un tributo carico di rispetto e solidarietà verso Ilaria e i suoi cari.

Il comunicato si conclude con un pensiero che risuona di affetto e vicinanza: "Il nostro pensiero è rivolto a Ilaria e ai suoi familiari. Ti sia lieve la terra". Con questo gesto, i tifosi del Cosenza hanno trasformato il silenzio di questa sera in un potente omaggio alla memoria di una persona che resterà per sempre nel cuore della comunità.