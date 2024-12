Città unica Cosenza, Rende e Castrolibero: oggi è il giorno del referendum

La parola passa ai cittadini. Dopo settimane di dibattiti e incontri, oggi è il giorno del referendum sul comune unico. I residenti di Cosenza, Rende e Castrolibero sono chiamati a decidere se vogliono o meno la sintesi amministrativa e indicare anche il nome da attribuire alla futura realtà frutto del processo di fusione.

I comitati del “Sì” e quelli del “No”, hanno concluso la campagna elettorale venerdì sera, ribadendo le loro posizioni durante le varie iniziative organizzate nell'area urbana. Adesso non resta che attendere il responso delle urne. Le operazioni di voto inizieranno stamattina alle 8 e andranno avanti fino alle 21, terminate le quali scatterà lo spoglio.

Ben 55.717 gli aventi diritto, di cui 25.963 uomini e 29.754 donne, mentre all’Aire, l'Anagrafe degli italiani residenti all’estero, risultano iscritte 4.347 persone, tanti quanti avranno eventualmente deciso di ritornare nei rispettivi territorio di origine per esercitare il diritto di voto.

Due, in pratica, i quesiti rispetto ai quali gli elettori dovranno esprimersi nell'unica scheda che riceveranno nei seggi: “Volete voi che sia approvata la proposta di legge n. 177/XII e che sia istituito un nuovo comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero?”. Nell’altro si legge: “Quali delle seguenti denominazioni volete che assuma il nuovo comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero?”. Tre le opzioni: Cosenza, Cosenza Rende Castrolibero e Nuova Cosenza.

Tutto pronto, dunque. Da stasera stesso o, al massimo, da domani, si conoscerà l’esito sul referendum, che ha carattere consultivo e non prevede il raggiungimento di alcun quorum. Gli elettori potranno esprimere preferenza per tutti e due i quesito o anche per uno solo di essi.