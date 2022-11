Lisa non si è uccisa e dopo 17 anni arriva la svolta. Un ex poliziotto è stato arrestato per il delitto della ragazza ventiduenne di Montalto Uffugo (Cosenza). L’omicida simulò un suicidio, ma una lettera anonima ha guidato gli inquirenti sulla strada della verità: Lisa è stata soffocata con un cuscino.

